Parimatch Apostas renova com clube inglês Leicester; veja detalhes

As casas de apostas buscam parcerias com atletas e ex-atletas, competições e a clubes, visando ganhar exposição de marca em troca de valores bem elevados que contribuem para as equipes.

Nessa linha, a Parimatch Apostas sabe muito bem como fazer, e uma das suas parcerias de sucesso foi renovada com o Leicester, equipe que disputa atualmente a Championship, segunda divisão do Campeonato Inglês.

O chefe da Parimatch no Reino Unido, Filip Pirozenok, comemorou a renovação com a equipe. Segundo ele, é uma parceria que explora a publicidade e permite promoções exclusivas aos clientes da plataforma.

Do outro lado, o Chefe de Parcerias do Leicester City, Harj Hir, falou sobre o bom relacionamento com a Parimatch, no qual tem acordo desde a temporada 2020/21, e ressaltou que todos estão felizes com a renovação.

O acordo entre Parimatch e Leicester

O primeiro acordo entre a Parimatch e Leicester foi na temporada 2020/2021, desde então, eles renovam todos os anos. Agora não será diferente, com contrato garantido por mais uma temporada.

Apesar disso, vale ressaltar que a plataforma de apostas não é patrocinadora máster, mas sim um parceiro. Com a renovação, ficou acordado que a Parimatch terá branding em placas de publicidade de LED ao lado do campo, operação comum que os clubes usufruem com parceiros para trazer mais visibilidade para as marcas.

Inclusive, os cenários de entrevistas em casa, no King Power Stadium, vão contar com banners da plataforma. Também existe o chamado patrocínio de hospitalidade e direitos de publicidades, válidos online e offline.

Os valores do investimento da casa de apostas para ser parceria do Leicester não foram revelados, como já ocorre normalmente. Além do LFC, a casa de apostas tem parcerias com mais três equipes do futebol inglês: Chelsea, Newcastle United e Aston Villa.

Parimatch também está no Brasil!

A Parimatch também está presente no esporte brasileiro. Dessa forma, a casa de apostas é a patrocinadora máster do Botafogo, atual líder do Campeonato Brasileiro. Além disso, foi patrocinadora do principal Campeonato Estadual do país em 2023, o Paulistão.

E a plataforma não está presente apenas no futebol. A marca também patrocina a principal categoria de automobilismo no Brasil, a Stock Car Pro Series.

Sobre a Parimatch

Criada em 1994, a Parimatch é uma casa de apostas bem tradicional, que se tornou uma marca global de apostas. Sempre de olho em parcerias de sucesso, a empresa ganha espaço cada vez mais na África, Ásia, Europa e América Latina. E não é apenas no futebol. A empresa também tem acordo com equipes de E-Sports, como o eSports 00Nation.

Como qualquer outra casa de apostas, para usufruir dos jogos na empresa é necessário ser maior de idade e realizar o seu cadastro. Após isso, coloque saldo, analise muito bem o mercado e apenas depois monte o seu bilhete. Aposte sempre com muita responsabilidade.