Paredes molhadas? Com umidade a 97% em Apucarana, saiba como proteger sua casa

O índice de umidade relativa do ar atingiu a marca de 97% em Apucarana neste sábado (27), segundo dados do Climatempo. Esse cenário climático traz à tona um incômodo doméstico bastante comum nesta época: o surgimento de paredes molhadas, mofo e bolor dentro de casa. O fenômeno ocorre principalmente pela dificuldade de evaporação do vapor d'água no ambiente.

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A umidade geralmente é resultado da condensação, que acontece quando o vapor de chuveiros, secadoras ou do cozimento de alimentos se choca contra as paredes frias, formando gotículas. Esse problema afeta sobretudo espaços fechados e com pouca ventilação, como banheiros e cozinhas, deixando um odor característico de mofo.

A solução para o transtorno varia de acordo com o diagnóstico. Nos casos mais simples de condensação, melhorar a circulação de ar abrindo portas e janelas ou utilizando desumidificadores costuma ser suficiente para prevenir o bolor. Utilizar o ar-concidicionado também é uma boa alternativa.

Contudo, se a causa for estrutural, as intervenções precisam ser cirúrgicas. Isso inclui o conserto imediato de encanamentos avariados, a aplicação de produtos impermeabilizantes nas fachadas e o uso de revestimentos cerâmicos ou tintas específicas em áreas molhadas. Em situações onde o problema vem do solo, a instalação de um sistema de drenagem externo é a medida mais indicada para afastar a água da base do imóvel.