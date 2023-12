Parceria? Warner Bros. e Paramount discutem possível fusão

As ações das empresas estão subindo em meio à notícia

Os CEOs da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, e Paramount, Bob Bakish, se reuniram nesta semana para discutir uma possível fusão entre as gigantes da mídia dos Estados Unidos. Os executivos teriam abordado a ideia de um acordo, mas ainda não há negociações formais entre as empresas. A informação foi divulgada por fontes próximas e familiarizadas com o assunto.

A Warner possui seu estúdio homônimo, redes de TV a cabo como CNN, TNT, HBO e HGTV, e um serviço de streaming, Max, que apresenta grande parte desse conteúdo. A Paramount, por sua vez, tem seu próprio grande estúdio e um conjunto de canais a cabo como MTV, Nickelodeon e Comedy Central, bem como a emissora CBS e o serviço de streaming Paramount+.

Dentro da Warner, Zaslav não esconde seu interesse em explorar um acordo com a Paramount, que poderia adicionar mais programação ao serviço Max e trazer grandes direitos esportivos da NFL.

Um acordo entre a Paramount e a Warner, no entanto, poderia enfrentar desafios regulatórios significativos. O interesse da Warner surge no momento em que a National Amusements, controladora da Paramount Global, explora uma venda e mantém discussões com a Skydance Media e o investidor RedBird Capital.

Em meio à notícia, a ação da Warner subia 1,20% no pré-mercado da Nasdaq, mas a da Paramount caía 0,06%.

Fonte: Dow Jones Newswires.

