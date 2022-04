Da Redação

Paraquedista do Exército, de 33 anos, morre após salto em SP

Uma paraquedista do Exército Brasileiro morreu durante um salto no centro de paraquedismo de Boituva, São Paulo, na manhã de domingo (24). De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu após a vítima, identificada como Bruna Ploner, de 33 anos, tentar fazer uma manobra.

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) socorreu a mulher e a encaminharam com vida ao Hospital Municipal São Luiz, porém, no local, ela não resistiu aos ferimentos.

Os bombeiros constataram que Bruna sofreu politraumatismo durante a tentativa de pouso.



