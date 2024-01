Paranaense morre afogado ao salvar casal de irmãos em praia de SC

Siga o TNOnline no Google News

O paranaense Marlon Christian de 32 anos, morreu afogado após entrar no mar para salvar uma jovem de 22 anos e o irmão dela, um menino de 8 anos em Itapoá, no litoral de Santa Catarina. O caso aconteceu por volta das 7h30 de domingo (7).

A jovem e o menino são irmãos e Marlon estava na mesma excursão que eles. O grupo saiu de Ponta Grossa, Campos Gerais do Paraná, e tinha acabado de chegar na praia quando aconteceu o acidente.

O pai da jovem e da criança, conta que diversos integrantes da excursão correram para socorrer os dois. A dupla foi resgatada com vida e levada ao pronto atendimento pelo Corpo de Bombeiros.

Marlon desapareceu no mar nas proximidades do posto 12 e foi encontrado horas depois pelas equipes de busca da corporação, na altura do posto 13.

"Quero agradecer a esse jovem que salvou a vida de meus filhos e que Deus conforte o coração de seus familiares", disse o pai da dupla.

O corpo de Marlon Christian está sendo transportado para Ponta Grossa. Ele deixa esposa e um filho. Informações como horário e local de velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

