Paranaense e motoboy: conheça o autor do ataque em creche de SC

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ataque aconteceu nesta quarta (5)

Identificado como Luiz Henrique de Lima, o autor do ataque à creche de Blumenau, em Santa Catarina, tem 25 anos de idade e é paranaense. O homem invadiu a instituição de educação com uma machadinha, na manhã desta quarta-feira (5), e matou três meninos e uma menina.

continua após publicidade .

A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) descobriu que o jovem é natural do município Salto do Lontra, região Sudoeste do Paraná. Nascido em 19 de dezembro de 1997, ele trabalhava como motoboy e, atualmente, mora na cidade catarinense onde aconteceu o ataque.

- LEIA MAIS: O que se sabe até agora sobre o massacre na creche em Blumenau

continua após publicidade .

Ulisses Gabriel, delegado-geral da PCSC, informou que Luiz Henrique está detido na Central de Plantão Policial (CPP) de Blumenau, após se entregar às forças de segurança.

Até o momento desta publicação, nenhum familiar do homem foi encontrado. Nos documentos, o nome do pai é desconhecido. Luiz tinha passagens por lesão corporal, dano e porte de drogas. Segundo a polícia, ele foi apreendido na adolescência por esfaquear o padrasto.



Siga o TNOnline no Google News