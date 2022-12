Paranaense é expulso de voo por misturar Zolpidem com bebida alcoólica

Da Redação

O caso foi registrado na noite dessa quarta-feira (28)

Um voo que saiu do Aeroporto de Guarulhos (SP) com destino a Madri, na Espanha, teve que realizar um pouso forçado em Recife, Pernambuco, para que um passageiro de 21 anos desembarcasse após ele ser imobilizado pela tripulação e colocado na área do avião onde são armazenadas comidas. De acordo com as informações da Polícia Federal (PF), o jovem estudante, que é natural de Londrina (PR), mas atualmente mora em Assis (SP), estava "totalmente descontrolado e aparentava estar com algum tipo de problema psicológico, colocando em risco a integridade física dos passageiros".

O passageiro conversou com os agentes da PF e confessou que havia misturado remédio controlado com bebida alcoólica.

Ainda conforme as autoridades, o episódio aconteceu na noite de quarta-feira (28), mas só foi divulgado pela PF na manhã desta quinta (29). Os tripulantes agiram rápido ao notar que o jovem estava descontrolado e o trancaram no espaço destinado ao armazenamento de comida.

O Centro de Gerenciamento Aeroportuário acionou as autoridades, após o avião alterar a rota para pousar no Aeroporto do Recife. Assim que foi retirado da aeronave, por volta das 18h, o estudante foi encaminhado para uma sala da PF que fica instalada no aeroporto.

No local, ele foi atendido por médicos de plantão do terminal rodoviário e por uma do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). "Passado algum tempo e mais calmo, [o passageiro] informou que havia tomado medicação controlada (Zolpidem) e ingerido pequena quantidade de bebida alcoólica ao mesmo tempo", afirmou a PF, em nota.

Como não tinha antecedentes criminais, o jovem foi liberado após receber alta médica e se comunicar com a família. Ele pode responder pelo artigo do Código Penal que condena quem expõe aeronave a perigo. A pena varia de dois a cinco anos de prisão.

O nome do passageiro não foi divulgado.

Com informações do G1.

