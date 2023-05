Paranaense descobre tuberculose com aplicativo de celular; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ariane Albino de 33 anos

Em abril de 2022, a empresária de Curitiba, capital do Paraná, Ariane Albino de 33 anos, começou a ter sintomas de tosse incessante, fraqueza e sudorese noturna. A mulher passou quatro meses entrando e saindo de hospitais até descobrir que estava com tuberculose.

continua após publicidade .

O diagnóstico, no entanto, foi descoberto quando familiares da paranaense receberam uma notificação de um aplicativo de celular com a descrição dos sintomas da doença. Antes disso, Ariane acreditava que os sintomas seriam um reflexo do estilo de vida corrido que levava.

- LEIA MAIS: Maisa volta às telas após saída do SBT e fãs comemoram: "Finalmente"

continua após publicidade .

O pai da jovem havia instalado em seu aparelho celular o aplicativo "Saúde Já", da Prefeitura de Curitiba. Ele recebeu uma notificação que atentava a população para os sintomas da doença. "Meu pai recebeu uma mensagem automática sobre os sintomas da tuberculose. Falava justamente sobre tosse há mais de uma semana, sobre sudorese noturna, e aí foi o que acendeu nosso alerta. Ele me ligou desesperado e falou que nós íamos marcar uma consulta com o infectologista", relembra a curitibana.

fonte: Da Redação

Com isso, a médica da família orientou a empresária para a realização de exames, para confirmar ou não o diagnóstico. A curitibana, porém, afirma que já tinha certeza que seria tuberculose. "Foram dias bem difíceis, de bastante desespero. Tinha que lidar com a tuberculose, ficar longe da minha filha, porque até aquele momento eu não sabia se transmitia ou não, ficar dentro de casa, sem poder sair. Foi a fase mais difícil de enfrentar, de medo, de desespero, de ficar longe dela, de ter que largar o trabalho, tudo", compartilha.



O Brasil é um dos que possuem as mais altas cargas da doença. No Paraná, 2.469 pessoas foram diagnosticadas em 2022. As informações são do g1.

Siga o TNOnline no Google News