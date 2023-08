Paranaense de 24 anos morre em combate na guerra da Ucrânia

Um soldado brasileiro lutando pelo exército da Ucrânia foi morto em combate com as forças russas. Natural de Curitiba, no Paraná, ele combatia na região da cidade de Bakhmut, a linha de frente mais sangrenta da guerra no momento. Trata-se do quarto combatente brasileiro morto na guerra desde o início do conflito, em fevereiro de 2022.

continua após publicidade

O soldado curitibano Antônio Hashitani, de 24 anos, que morreu em combate na guerra da Ucrânia recebeu dezenas de homenagens. O rapaz perdeu a vida na última quarta-feira (2), mas o caso só veio a público neste domingo (6).

- LEIA MAIS: Motorista trafega na contramão e bate de frente com carro de família

continua após publicidade

A agência de notícias russa Sputnik Brasil afirmou em sua conta nas redes sociais que soldados do país 'eliminaram' mais um 'mercenário do Brasil' a serviço do exército ucraniano. O termo 'mercenário' costuma ser utilizado por inimigos para identificar soldados que recebem salários para lutar por outros países. O companheiro do soldado que confirmou a morte, no entanto, se referiu a ele como “um herói”.

Hashitani, que era estudante de medicina na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), se voluntariou para atuar como soldado defendendo a Ucrânia contra Rússia, desde o início do conflito.

O Centro Acadêmico de Medicina Mário de Abreu lamentou a morte. “Neste momento de tristeza, o CAMMA-PUCPR presta condolências e deixa os mais sinceros pêsames a todos os familiares e amigos de nosso colega”, disse por meio de nota.

“Antônio não se contentava nunca, queria mais e mais. Faltando pouco tempo pra terminar sua faculdade de medicina, Antônio largou tudo e foi pra África fazer voluntariado. Mas com a sua teimosia, decidiu que precisava ir além então foi pra Ucrânia se voluntariar na guerra”, escreveu uma amiga.

Siga o TNOnline no Google News