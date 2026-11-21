Dois tornados foram registrados no Paraná, nas cidades de Foz do Iguaçu e Manoel Ribas, nesta sexta-feira, 20. Os fenômenos foram classificados como F1 na Escala Fujita pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) neste sábado, 21.

A categoria F1 corresponde a ventos estimados entre 117 e 180 km/h, capazes de provocar destelhamentos, queda de árvores e outros danos moderados. Segundo a Simepar, o primeiro tornado foi registrado por volta das 15h na região do bairro Vila Yolanda, em Foz do Iguaçu. O segundo aconteceu às 18h em Manoel Ribas. Nas redes sociais, internautas compartilharam vídeos do fenômeno.

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O Paraná sofre com tempestades severas em todo o estado e, conforme o instituto, um aviso metereológico foi divulgado em parceria com a Defesa Civil do estado com antecedência. O Estadão entrou em contato com a Defesa Civil para apurar se houve feridos durante os tornados, mas não obteve retorno. Caso haja, a matéria será atualizada.

Conforme a Simepar, as tempestades favorecem a formação do fenômeno por conta da "presença de umidade, elevada instabilidade e significativa variação da velocidade e direção do vento com a altura".

No início do mês, o estado registrou três tornados em apenas três dias. Os fenômenos atingiram a área rural de Goioerê, no noroeste do estado, Francisco Alves, também no noroeste do estado, e Espigão Alto do Iguaçu, no centro-sul. À época, houve registro de mortes devido a deslizamentos de terra.