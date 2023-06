Paraná: radar flagra carro de luxo a quase 200 km/h na BR-376

Um radar portátil da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um carro de luxo trafegando a quase 200 km/h na tarde deste sábado (3), na BR-376, no Paraná. O registro foi feito em São José dos Pinhais região metropolitana de Curitiba (RMC).

No trecho, a velocidade máxima permitida é de 110 km/h. No mesmo lugar, uma moto esportiva foi flagrada a 157 Km/h. Veja a foto abaixo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os registros caracterizam infrações gravíssimas, além de serem punidos com multa de R$ 880,41, sete pontos na CNH, os condutores devem responder a processo de suspensão do direito de dirigir. As penalidades estão previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

As informações são do G1.

