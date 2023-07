Paraná: empresa Shopee investe em ampliação no Estado

A empresa Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores, inaugurou três novos centros logísticos no Paraná. Os estabelecimentos estão localizados nas cidades de Cascavel, Ponta Grossa e Umuarama, que funcionam no modelo de última milha.

O objetivo da empresa é melhorar a experiência dos consumidores e vendedores brasileiros, com o investimento desses centros no Estado, por meio de otimização dos processos desde a coleta até a entrega.

Atualmente, o Paraná é o estado da região Sul com mais lojistas cadastrados na Shopee. Além de tudo isso, o estado também possui centros logísticos nas cidades de Pinhais, Londrina, Curitiba e Maringá.

Na região Sul, a Shopee conta com um centro de distribuição no modelo cross docking na Região Metropolitana de Curitiba. As outras operações estão em diferentes estados do país, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. No total, são oito unidades desse tipo que, juntas, possuem capacidade para atender mais de 1 milhão de pacotes diariamente.

