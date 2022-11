Paraguaio é espancado após ser confundido com ladrão

Da Redação

Moradores do bairro Parati, em Campo Grande (MS), espancaram uma pessoa inocente após confundi-la com um ladrão que está promovendo uma onda de furtos na localidade.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi até a avenida Fillinto Muller, aos fundos do bairro, para atender a ocorrência de lesão corporal. No local, os militares encontraram a vítima - um paraguaio - caída no chão com um ferimento na testa.

Às autoridades, o homem disse que estava bebendo com um amigo nas proximidades quando ambos foram confundidos por populares como criminosos, momento em que passaram a ser agredidos.

Ele disse que eles foram perseguidos, que o colega fugiu e ele foi agredido. A vítima não soube dizer quem seriam os autores. E, segundo a equipe policial, por ser de origem paraguaia, ele possui dificuldades com o idioma.

O homem chegou a dizer que após ser espancado, foi deixado por um carro no local, mas não soube dizer o modelo nem placas.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol.

(Com informações do site Topmídia News)

