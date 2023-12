Parafusos são encontrados dentro de menina de 1 ano estuprada pelo pai

Siga o TNOnline no Google News

Um homem foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (19) suspeito de estuprar a própria filha, uma criança de 1 ano. A menina e a mãe dela foram encontradas inconscientes em um terreno da zona rural de Pedro II, no norte do Piauí, nesta segunda-feira (18).

Após serem encaminhadas para o hospital, exames mostraram parafusos dentro do corpo da criança.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi localizado e preso na zona rural da cidade de São Luís de Baixo, próximo ao local onde o crime aconteceu. Conforme informações da polícia, ele já possui histórico de violência contra a mulher e foi preso quatro vezes.

Segundo informações do delegado Júlio de Carvalho, a menina segue internada no Hospital de Urgência de Teresina (HUT). Ela passou por uma perícia médica e os resultados foram encaminhados para a delegacia. Os exames também apontaram lesões nas partes íntimas da criança.

De acordo com a Polícia Militar do Piauí, o caso foi denunciado pelo hospital onde as vítimas estavam.

- Com informações Metrópoles.

