Parada LGBT+ anuncia foco em assistência social e show de Daniela Mercury e Pabllo Vittar

Marcada para o próximo domingo, 11, a 27ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo tem como foco deste ano promover a inclusão da comunidade no acesso às políticas públicas de assistência social. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 5, a organização do evento anunciou que espera um público de 4 milhões de pessoas e terá 19 trios elétricos com shows de artistas como Pabllo Vittar, Majur e Daniela Mercury para a edição deste ano.

"Eu mesma, que tenho 40 anos de militância, não conhecia o SUSA. Precisamos ter acesso a esses serviços, que esquecem a nossa comunidade", explicou Claudia Garcia, presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP), sobre o tema deste ano: "Políticas sociais para LGBT+: Queremos por inteiro, não pela metade".

Claudia defende que o Sistema Único de Assistência Social (SUSA) deveria ter diretrizes mais específicas para garantir moradia, renda, segurança e outros direitos básicos à população LGBT+: "Para as outras pessoas que vivem na rua, existe piedade. Mas a travesti sequer é olhada, e isso é parte da nossa comunidade".

O evento reuniu representantes dos poderes públicos municipal e estadual, além das marcas patrocinadoras, como LOréal, Smirnoff e Vivo. Nos últimos anos, o evento tem sido criticado por pessoas da própria comunidade LGBT+, que acusam a Parada paulista de ter se tornado uma vitrine para as empresas e esquecido o caráter de protesto que deu origem ao evento na Revolta de Stonewall.

"Quero perguntar aqui para as marcas se elas vão me dar emprego o ano todo ou só em junho? E as políticas públicas, são feitas só em junho também?", disse Leonora Áquilla, coordenadora municipal de Diversidade, aos presentes.

O apoio da Prefeitura para o evento está estimado em R$ 2,5 milhões. A concentração para a Parada começa às 10h do domingo, em frente ao MASP, e os trios começam a andar a partir do meio dia.