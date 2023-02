Para se defender, mulher morde e arranca língua de estuprador

Da Redação

O caso foi registrado no último domingo (19)

Um criminoso se deu mal ao tentar abusar de uma mulher, no último domingo (19). A vítima, que tem 57 anos, passeava com seu cachorro de estimação, por volta das 4h da manhã, em Avignon, na França, quando foi surpreendida pelo sujeito.

O homem a agarrou e a beijou à força. Durante a ação, ele também colocou a mão nas partes íntimas da vítima no meio da rua.

Ao perceber que seria violentada, a mulher reagiu com uma mordida na língua do criminoso e conseguiu arrancar um pedaço do órgão.

A atitude da mulher a salvou, já que fez o homem soltá-la imediatamente. Na sequência, ela correu para casa e pediu ajuda ao filho. Ambos foram à delegacia e levaram a prova do crime: um pedaço da língua do estuprador.

Os agentes de segurança agiram rapidamente e foram até o local em que a vítima foi atacada. Ao realizarem buscas pelos arredores, os policiais se depararam com o homem, que investiu contra a pedestre, todo ensanguentado.

Ele foi encaminhado para a delegacia e, no local, tentou se fazer de vítima. De acordo com as autoridades, o indivíduo, que tem 30 anos, alegou que foi atacado pela mulher.

Ele foi preso e terá que deixar o território francês por estar ilegalmente no país.

Com informações do R7.

