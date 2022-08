Para provar seu amor, jovem injeta sangue do namorado com HIV

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em uma atitude extrema, uma adolescente indiana, de 15 anos, injetou em si mesma, o sangue do namorado contaminado com HIV, como forma de provar seu amor por ele. O caso aconteceu em Sualkuchi, na Índia, e ganhou repercussão nesta semana em todo o Brasil.

continua após publicidade .

De acordo com informações do site Kalinda TV, o casal se conheceu por meio do Facebook há três anos. Com o passar do tempo, a união dos dois foi se intensificando e eles se tornaram cada vez mais inseparáveis. Desde que se conheceram, eles já tentaram fugir juntos algumas vezes, mas em todas as tentativas, os pais da menina conseguiram achá-la e levá-la de volta para casa.

Em julho deste ano, ela utilizou de uma seringa para injetar o sangue do namorado em seu corpo ciente de que ele era portador do vírus HIV.

continua após publicidade .

Como consequência, o namorado foi preso e a família da adolescente entrou com um processo na Justiça contra ela. A jovem está sendo acompanhada por médicos.

Com informações da Kalina TV e Indian Today.

Siga o TNOnline no Google News