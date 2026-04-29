Para não perder moto em blitz, homem joga gasolina no veículo e acaba incendiando a própria mãe no ES

Para evitar a apreensão de sua motocicleta durante uma blitz policial, um homem de 33 anos ateou fogo no próprio veículo, nele mesmo e na sua mãe na tarde desta terça-feira (28), em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. O suspeito se revoltou ao ser informado de que a moto, que circulava sem placa de identificação, seria recolhida. A mãe dele tentou conter a ação, mas foi atingida pelo combustível e precisou ser intubada com queimaduras graves.

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A ocorrência foi registrada em frente ao Departamento de Polícia Militar (DPM) de Melgaço, na rodovia ES-368. Segundo a Polícia Militar, após ser notificado sobre a irregularidade do veículo, o condutor ficou agressivo e deixou o local. Ele retornou pouco depois segurando uma placa avariada, mas os agentes informaram que o problema não poderia ser resolvido daquela forma. Diante da recusa, o homem saiu novamente e voltou carregando um galão de gasolina.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que os policiais ordenam que ele largue o recipiente. Ignorando as ordens, o suspeito despejou o combustível sobre a moto e também sobre a mãe, que tentava segurá-lo para impedir a destruição do veículo, iniciando o incêndio na sequência.

Com as chamas já controladas, os militares deram voz de prisão ao homem, que resistiu. A situação gerou um tumulto no local, pois outros familiares tentaram intervir para barrar a detenção, forçando a equipe policial a utilizar spray de pimenta para conter os ânimos.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro. A mãe do suspeito sofreu queimaduras severas no rosto e nos braços, sendo estabilizada e intubada pelos socorristas antes do transporte médico. O homem também sofreu queimaduras nos braços e recebeu atendimento. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio com emprego de fogo, incêndio e resistência à ação policial. A carcaça da moto foi apreendida.





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