Para não pagar passagem extra, casal abandona bebê em aeroporto

O casal foi detido, mas liberado logo na sequência

Um casal belga não quis pagar uma passagem extra para seu bebê e decidiu abandonar a criança na hora do embarque no aeroporto de Tel Aviv, em Israel.

De acordo com as informações da imprensa local, o homem e a mulher chegaram ao aeroporto na tarde dessa terça-feira (31) para embarcar em um voo da companhia aérea Ryanair para Bruxelas, na Bélgica. No entanto, eles não haviam adquirido uma passagem para o bebê e, no local, foram informados por funcionários do aeroporto que deveriam pagar por um bilhete.

O casal ficou inconformado com a notícia, já que algumas companhias permitem que bebês viagem de graça até os dois anos, e iniciaram uma discussão com os atendentes. Ainda conforme a imprensa, a Ryanair afirmou que os passageiros saíram do guichê de atendimento sem comprar a passagem.

Em vez de deixar o aeroporto ou comprar o bilhete, o casal decidiu entrar na área de embarque do aeroporto e simplesmente abandonou o carrinho com o bebê dentro, segundo a administração do aeroporto afirmou à imprensa israelense.



Rapidamente, funcionários viram o carrinho desacompanhado e chamaram policiais, que conseguiram identificar os pais do bebê. Eles já haviam passado pelo controle de passaporte e foram detidos, segundo o aeroporto.

Eles foram liberados, porém, estão sob investigação da polícia de Tel Aviv.

