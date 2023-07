Para ‘exorcizar espírito do mal’, jovem morde e corta pescoço de amigo

Um rapaz de 23 anos foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no último fim de semana, por uma equipe do Corpo de Bombeiros com ferimentos no pescoço. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), a vítima apresentava mordidas e cortes, que foram ocasionados por uma mulher de 25 anos. O fato foi registrado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

A responsável pelos ferimentos alegou que deveria "exorcizar" o amigo. Para isso, ela mordeu e cortou o pescoço do homem com as unhas.

A situação foi registrada após moradores do bairro Parque dos Novos Estados escutarem gritos e pedidos de socorro vindo de uma residência. Uma viatura da PM foi mobilizada para comparecer ao local, e, assim que chegaram, os agentes de segurança se depararam com uma mulher ao lado de fora da moradia, tentando entrar no imóvel. Ela gritava que precisava continuar com o suposto ritual de "exorcismo".

Os militares conversaram com a mãe da vítima, que informou que momentos antes a jovem havia invadido sua casa e agredido seu filho. Ela disse que chegou a mandar a suspeita embora, mas que a agressora se recusava, dizendo que precisava tirar o "espírito do mal que estava nos dois".

A responsável pelas agressões tentou fugir quando a PM chegou, mas acabou presa. Enquanto xingava os militares, admitiu que tinha usado drogas junto com o amigo.

A jovem foi presa em flagrante e levada para Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol. Ela foi autuada por lesão corporal, violação de domicílio e desacato.

Com informações do G1.

