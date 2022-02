Da Redação

Para evitar assalto, mulher dá sapatadas em ladrão

A fim de evitar um assalto, uma mulher agrediu um bandido com sapatadas e a ação foi flagrada por câmeras de segurança. O caso ocorreu na segunda-feira (14), em São Vicente, São Paulo.

continua após publicidade .

A vítima, de 47 anos, relatou que havia ido ao banco e, ao retornar para casa, foi surpreendida por dois homens.

Uma câmera de segurança de uma residência registrou o momento em que dois suspeitos andam de bicicleta pela via pública. Eles veem a mulher andando na calçada, na mesma direção. Um dos jovens, que está sem camisa, desce da bicicleta e vai de encontro com a mulher, enquanto o outro segura as duas bicicletas.

continua após publicidade .

Ao perceber a movimentação, a vítima se afasta e retira os dois sapatos, enquanto segura uma pasta com documentos. Ela tenta bater no suspeito com os calçados, mas ele desvia. Logo após, a moça tenta correr, porém, é alcançada pelo assaltante e os dois entram em uma luta corporal.

Entre puxões e sapatadas, o suspeito consegue puxar uma pasta que ela tinha em mãos e foge com o comparsa de bicicleta. Na sequência, a mulher e outro homem, que passava no local no momento da tentativa de assalto, correram atrás dos assaltantes, que deixaram cair a pasta dela pela rua.

null - Vídeo por: tnonline Com informações do g1.