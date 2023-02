Para escapar da polícia, traficante faz plásticas e vira 'coreano'

Da Redação

Saharat Sawangjaeng foi preso na última semana em um condomínio de Bangkok

Um traficante de drogas na Tailândia optou por uma opção extrema para escapar das autoridades locais. O jovem, de 25 anos, que era procurado há três meses, passou por várias cirurgias plásticas no rosto para se parecer com um coreano.

Inclusive, o governo do país informou que Saharat Sawangjaeng até mudou de nome, e passou a se chamar Seong Jimin. Ele foi preso na última semana em um condomínio em Bangkok, capital da Tailândia. Essa é a mesma cidade em que um jovem apucaranense foi preso, no dia 15 de fevereiro de 2022, por estar com mais de seis quilos de cocaína.

As autoridades informaram que a mudança em Saharat foi tão extrema que "nada sobrou de seu rosto original".

O traficante foi encontrado somente após a polícia conseguir rastrear a distribuição de esctasy para outros vendedores e compradores em Bangkok.

Testemunhas o descreveram como "um homem coreano bonito". Ele também adotou um nome típico coreano. Em um vídeo feito pela polícia no momento da prisão, Saharat disse que queria se mudar para a Coreia do Sul: "Quero começar uma nova vida. Estou entediado com a Tailândia".



Saharat foi acusado de importação ilegal de drogas. Ele admitiu ter encomendado MDMA — também conhecido como ecstasy — na dark web usando criptomoedas, disse a polícia na semana passada.

Nos últimos anos, ele já tinha sido preso em outras três ocasiões. Em uma delas, ele foi preso sob acusação de agressão. A polícia encontrou 290 cápsulas de ecstasy e 2kg de drogas em estado líquido.



Mas ele conseguiu escapar das autoridades e passou por diversos procedimentos cirúrgicos para seguir foragido.

As informações são da BBC.

