'Papai Noel' que estava foragido é preso pela PM

Dezembro mal começou e o "Papai Noel" já foi detido na tarde desse domingo (03), em Santos (SP), pela Polícia Militar (PM). Conforme os policiais, um sujeito com disfarce de "bom velhinho", comum nessa época do ano, fugitivo desde 2018 da Penitenciária de Guareí, no interior de São Paulo, onde cumpria sentença por roubo seguido de morte acabou sendo abordado e preso.

continua após publicidade

A abordagem foi registrada pelas câmeras corporais dos policiais envolvidos na ocorrência da Baixada Santista. As imagens mostram o "Papai Noel" andando com traje característico pela Vila Matias, na cidade costeira, quando é interpelado pelos policiais.

Segundo os PMs, o criminoso apresentou agitação. As imagens revelam os policiais saindo da viatura, em uma esquina onde há um bar.

continua após publicidade

No vídeo, o fugitivo fantasiado como a figura típica do Natal, querida e aguardada ansiosamente pelas crianças, ergue as mãos e as coloca na parede, sem demonstrar qualquer reação.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram uma bolsa com o "Papai Noel" de Santos. Dentro dela, não havia presentes para as crianças. Havia R$ 411,40 em dinheiro vivo e também uma faca.

O homem foi conduzido ao 7º Distrito Policial de Santos, onde foi entregue à Justiça.

Siga o TNOnline no Google News