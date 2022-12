Papai Noel morre minutos antes de evento com crianças e causa comoção

Da Redação

O evento que estava programado para ocorrer no dia em que Gustavo morreu foi cancelado

O professor de Educação Física e Papai Noel Gustavo Rodrigues Ribaldo, de 56 anos, morreu minutos antes de um evento com crianças no município de Santa Rita do Passa Quatro, em São Paulo. O homem sofreu um infarto na última quinta-feira (22).

A sua morte causa comoção nas redes sociais, pois Gustavo era muito conhecido na cidade. Chamado carinhosamente de "Tio Gu", ele se fantasiava como Papai Noel há 20 anos. Ele deixa um filho de 10 anos de idade.

O evento que estava programado para ocorrer no dia em que Gustavo morreu foi cancelado. A prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro decretou luto oficial por cinco dias.

“A Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro, vem por meio dessa, lamentar e manifestar o mais profundo pesar pelo falecimento do amigo e colaborador Luiz Gustavo Rodrigues Ribaldo, o Tio Gu.

Neste momento de tristeza, a administração municipal se solidariza com os familiares e amigos, e expressa as mais sinceras condolências pela perda. Em face dessa perda, a Prefeitura Municipal informa que foi decretado luto oficial por 5 dias e o evento de hoje (22) está cancelado“, dizia a nota.

