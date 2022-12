Papai Noel é alvo ataques nas redes após rumores sobre seu voto

Da Redação

A chegada do bom velhinho rendeu polêmicas em um shopping de Joinville, Santa Catarina. O Papai Noel foi hostilizado nas redes sociais, sofreu uma série de ataques e foi até mesmo chamado de “comunista” por um grupo de internautas de extrema-direita. O local publicou um vídeo no seu perfil do Instagram mostrando o momento da chegada do bom velhinho. Apesar da festa exibida nas imagens, muita gente se sentiu à vontade para criticar a cena.

“Petista”, comentou uma internauta. “Papai Noel comunista”, reclamou outra. “Levei minhas filhas em outro shopping, valeu muito a pena! Garten não, Papai Noel comunista”, disse outra. O assunto repercutiu nas redes sociais nesta quinta-feira (1º), e muita gente ironizou os ataques ao personagem. “Como eles acham que um cara que dá presente para as crianças do mundo todo sem cobrar um real poderia ser capitalista?”, questionou uma pessoa.

Apesar do Papai Noel de Joinville vestir vermelho, cor característica do personagem natalino, não foi esse o motivo que gerou os ataques nas redes sociais. A fúria começou depois que os internautas descobriram que o ator que dá vida ao bom velhinho já atuou como professor de história e até escreveu um livro sobre o PT (Partido dos Trabalhadores).

Professor de história

Quem dá vida ao Bom Velhinho no local em questão é Edson Kolosque da Conceição. Ele possui graduação em licenciatura e bacharelado em Historia pela Universidade Federal de Santa Catarina e escreveu o livro “A fundação do Partido dos Trabalhadores em Santa Catarina e as eleições de 1982”, publicado pela editora US Ideias em 2020.

“Esse Papai Noel é meu antigo professor de história do ensino médio, uma pessoa maravilhosa que inclusive já se enfiou na frente de um aluno que segurava uma arma pra proteger os demais estudantes. Triste ver esses ‘cidadãos de bem’ cagando em cima do trabalho que ele faz com carinho”, escreveu uma internauta. “Ele foi meu professor de história e sim. Ele votou no Lula, mas nada justifica ataques desse tipo!”, reforçou outro.

As informações são do site Em Off.

