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Papa pede cessar-fogo em cidade da Ucrânia em conversa com Putin

Escrito por Associated Press* (via Agência Estado)
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O Papa Leão XIV conversou por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin nesta sexta-feira (16) e negociou um possível cessar-fogo na cidade de Oleshky, na Ucrânia.

"O Santo Padre expressou sua profunda preocupação com a grave situação humanitária na cidade de Oleshky, na região de Kherson, e apelou por um cessar-fogo para permitir a entrega de alimentos e assistência médica, além da evacuação voluntária e segura da população civil", afirmou o Vaticano em nota.

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Em resposta à preocupação de Leão XIV com a situação dos civis em Oleshky, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, deu uma "explicação detalhada sobre a responsabilidade do regime de Kiev pela difícil situação humanitária no local".

Putin manifestou apoio à "intenção do Vaticano de ajudar a criar condições para garantir a segurança da população local e facilitar a entrega de suprimentos essenciais", e um acordo foi fechado para coordenar esforços nesse sentido, diz o Kremlin.

Leão XIV realizou o contato com o presidente russo em um hospital, onde se recupera de uma cirurgia para retirada de um câncer de pulmão. Putin teria desejado saúde e uma rápida recuperação ao Papa.

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*Com tradução de Gabriel Barros.

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PAPA LEÃO XIV/CIRURGIA/VATICANO/PEDIDO/CESSAR-FOGO/UCRÂNIA
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