Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Papa Leão XIV vai inaugurar torre central da Sagrada Família na Espanha, obra prima de Gaudí

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 05.06.2026, 12:46:00 Editado em 05.06.2026, 12:53:57
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O papa Leão XIV vai inaugurar a torre central da Sagrada Família, em Barcelona, Espanha, na próxima quarta-feira, dia 10. O evento está marcado para celebrar o centenário da morte do arquiteto catalão Antoni Gaudí, que projetou a igreja. Leão XIII também vai celebrar uma missa vespertina na basílica. A celebração ocorrerá em meio a visita do pontífice pela Espanha entre os dias 6 e 12 de junho.

Leão XIV vai se encontrar com o Rei Felipe VI e a Rainha Letizia. Ele também presidirá uma vigília de oração com jovens, que relembrará a última vez que um papa visitou a Espanha: em 2011, quando Madri sediou a Jornada Mundial da Juventude com o Papa Bento XVI.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Inauguração

A torre que será inaugurada elevou a Sagrada Família à sua altura máxima, 172,5 metros acima de Barcelona, mas a construção ainda está longe de estar concluída. Quando Bento XVI visitou a cidade em 2010, consagrou a basílica. Mas ainda haverá pendências relacionadas à obra quando Leão XIII visitar o país: Gaudí está em processo de canonização, o que não ocorrerá durante a viagem do papa.

A torre recém-concluída é a 14ª da basílica, e a igreja deverá contar com um total de 18 torres. Doze das torres concluídas até agora são dedicadas aos apóstolos, quatro aos evangelhos e uma à Virgem Maria, enquanto a Torre de Jesus é a torre central, encimada por uma cruz de quatro braços feita de vidro e cerâmica branca.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A construção da Sagrada Família começou em 1882 sob a direção do arquiteto Francisco de Paula del Villar. Menos de um ano depois, Gaudí assumiu o projeto e o reformulou completamente. Com informações da Associated Press.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
VATICANO/PAPA LEÃO XIV/ESPANHA/VISITA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV