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Papa Leão XIV teve noite tranquila e tomou café da manhã, diz Vaticano

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O papa Leão XIV teve uma "noite tranquila no hospital, levantou-se e tomou o café da manhã", informou o Vaticano nesta quinta-feira, 15, dois dias após o pontífice ser submetido a uma cirurgia para a retirada do lobo inferior do pulmão direito.

O tecido examinado durante a operação confirmou o diagnóstico de "adenocarcinoma pulmonar", uma das formas de câncer de pulmão mais comuns que acometem não fumantes. A operação durou cerca de 1h30min e o procedimento ocorreu conforme o planejado.

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Desde a cirurgia, não houve alterações comunicadas em relação ao período de internação previamente anunciado de uma semana.

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PAPA LEÃO XIV/CIRURGIA/VATICANO/MENSAGEM
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