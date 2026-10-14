Papa Leão XIV tem noite tranquila após cirurgia para retirada de tumor, diz Vaticano
O papa Leão XIV passou uma noite tranquila após ser submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor cancerígeno no pulmão direito, informou o Vaticano nesta quarta-feira, 14. "Mais informações serão divulgadas ao longo do dia", acrescentou a Santa Sé, em mensagem publicada no Telegram.
O pontífice está internado no Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, na Itália, onde foi submetido a uma operação na terça-feira, 13.
Durante o procedimento, que durou cerca de 90 minutos, os médicos removeram o lobo inferior do pulmão direito para retirar uma massa cancerosa.
Segundo o Vaticano, a intervenção confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, identificado nos exames pré-operatórios.
A cirurgia foi concluída com sucesso, dentro do tempo previsto e conforme o planejamento, e o papa retornou ao quarto após o procedimento.
Leão XIV, de 71 anos, havia revelado no domingo, 11, que os médicos encontraram um pequeno nódulo no pulmão e recomendaram sua remoção.
A previsão é que ele permaneça hospitalizado por pelo menos uma semana. As audiências do pontífice foram canceladas até 20 de outubro.
Apesar da internação, Leão XIV mantém plenamente suas atribuições como papa. As normas do Vaticano preveem procedimentos para a transferência do poder em caso de morte ou renúncia do pontífice, mas não estabelecem um mecanismo semelhante para situações de doença ou perda de consciência.
Assim, mesmo durante a cirurgia, o comando da Igreja Católica permaneceu com o pontífice.