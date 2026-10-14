Papa Leão XIV se alimenta e se recupera bem após cirurgia contra câncer, dizem médicos

Papa Leão XIV está se alimentando normalmente, já começou a caminhar e a fazer exercícios respiratórios, e apresenta exames pós-operatórios dentro da normalidade após a cirurgia para retirar uma massa cancerosa do pulmão, informou o Vaticano nesta quarta-feira.

Os médicos do pontífice, Luigi Carbone e Stefano Margaritora, divulgaram uma atualização sobre o estado de saúde. Segundo eles, exames de sangue e uma radiografia de tórax confirmaram evolução compatível com uma recuperação pós-operatória normal, com resultados dentro dos parâmetros esperados.

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"O Santo Padre foi submetido a fisioterapia respiratória e começou a caminhar em seu quarto. Retomou sua dieta habitual e tomou café da manhã e almoçou", afirmaram. "A recuperação está evoluindo conforme o planejado."

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).