Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Papa Leão XIV se alimenta e se recupera bem após cirurgia contra câncer, dizem médicos

Escrito por Associated Press* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Papa Leão XIV está se alimentando normalmente, já começou a caminhar e a fazer exercícios respiratórios, e apresenta exames pós-operatórios dentro da normalidade após a cirurgia para retirar uma massa cancerosa do pulmão, informou o Vaticano nesta quarta-feira.

Os médicos do pontífice, Luigi Carbone e Stefano Margaritora, divulgaram uma atualização sobre o estado de saúde. Segundo eles, exames de sangue e uma radiografia de tórax confirmaram evolução compatível com uma recuperação pós-operatória normal, com resultados dentro dos parâmetros esperados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"O Santo Padre foi submetido a fisioterapia respiratória e começou a caminhar em seu quarto. Retomou sua dieta habitual e tomou café da manhã e almoçou", afirmaram. "A recuperação está evoluindo conforme o planejado."

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
PAPA LEÃO XIV/CIRURGIA/VATICANO/ALIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV