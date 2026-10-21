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DE VOLTA A ATIVA

Papa Leão XIV retoma audiências no Vaticano oito dias após cirurgia de câncer no pulmão

Pontífice de 71 anos passou por procedimento para tratar um adenocarcinoma na última semana

Escrito por Da Redação
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Papa Leão XIV retoma audiências no Vaticano oito dias após cirurgia de câncer no pulmão
Autor Leão XIV discursou em italiano com voz clara e agradeceu de forma ampla o apoio recebido nos últimos dias - Foto: Divulgação/Vatican Media

O papa Leão XIV retomou suas atividades públicas nesta quarta-feira (21) ao realizar sua primeira audiência geral na Praça de São Pedro, no Vaticano, oito dias após ser submetido a uma cirurgia para a retirada de parte do pulmão direito. Aos 71 anos, o pontífice percorreu o local em papamóvel aberto, sorriu, abençoou bebês e conversou com os peregrinos que o aguardavam desde as primeiras horas da manhã debaixo de um céu nublado e com garoa.

A intervenção cirúrgica, realizada no dia 13 de outubro, foi necessária após o líder católico ser diagnosticado com um adenocarcinoma pulmonar, considerado o tipo mais comum de câncer de pulmão. Segundo a equipe médica, o procedimento para a extração do lobo inferior direito ocorreu com sucesso e sem complicações. Apesar do otimismo inicial, o Vaticano não divulgou boletins aprofundados sobre o tamanho do tumor ou a possível extensão da doença para os gânglios linfáticos, informações determinantes para avaliar o prognóstico clínico do pontífice.

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Durante a audiência, que durou cerca de 50 minutos, Leão XIV discursou em italiano com voz clara e agradeceu de forma ampla o apoio recebido nos últimos dias. O papa destacou sua gratidão pelas orações dos fiéis e pediu a renovação da confiança na misericórdia de Deus, optando por não mencionar diretamente o seu quadro de saúde. A principal alteração notada em relação às audiências tradicionais foi uma ligeira redução no tempo das saudações internacionais, que foram realizadas em sete idiomas, em vez dos nove habituais.

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Eleito em maio de 2025 e considerado o papa mais jovem em décadas, Leão XIV havia anunciado no último domingo que retomaria sua agenda de forma gradual. Por conta disso, a Santa Sé ainda não detalhou como ficarão os próximos compromissos oficiais. Permanece a expectativa sobre a confirmação da intensa viagem apostólica à América do Sul, com passagens programadas pelo Uruguai, Argentina e Peru, prevista inicialmente para ocorrer entre os dias 6 e 17 de novembro.

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