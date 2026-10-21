Papa Leão XIV retoma audiências no Vaticano oito dias após cirurgia de câncer no pulmão

O papa Leão XIV retomou suas atividades públicas nesta quarta-feira (21) ao realizar sua primeira audiência geral na Praça de São Pedro, no Vaticano, oito dias após ser submetido a uma cirurgia para a retirada de parte do pulmão direito. Aos 71 anos, o pontífice percorreu o local em papamóvel aberto, sorriu, abençoou bebês e conversou com os peregrinos que o aguardavam desde as primeiras horas da manhã debaixo de um céu nublado e com garoa.

A intervenção cirúrgica, realizada no dia 13 de outubro, foi necessária após o líder católico ser diagnosticado com um adenocarcinoma pulmonar, considerado o tipo mais comum de câncer de pulmão. Segundo a equipe médica, o procedimento para a extração do lobo inferior direito ocorreu com sucesso e sem complicações. Apesar do otimismo inicial, o Vaticano não divulgou boletins aprofundados sobre o tamanho do tumor ou a possível extensão da doença para os gânglios linfáticos, informações determinantes para avaliar o prognóstico clínico do pontífice.

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Durante a audiência, que durou cerca de 50 minutos, Leão XIV discursou em italiano com voz clara e agradeceu de forma ampla o apoio recebido nos últimos dias. O papa destacou sua gratidão pelas orações dos fiéis e pediu a renovação da confiança na misericórdia de Deus, optando por não mencionar diretamente o seu quadro de saúde. A principal alteração notada em relação às audiências tradicionais foi uma ligeira redução no tempo das saudações internacionais, que foram realizadas em sete idiomas, em vez dos nove habituais.

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Eleito em maio de 2025 e considerado o papa mais jovem em décadas, Leão XIV havia anunciado no último domingo que retomaria sua agenda de forma gradual. Por conta disso, a Santa Sé ainda não detalhou como ficarão os próximos compromissos oficiais. Permanece a expectativa sobre a confirmação da intensa viagem apostólica à América do Sul, com passagens programadas pelo Uruguai, Argentina e Peru, prevista inicialmente para ocorrer entre os dias 6 e 17 de novembro.