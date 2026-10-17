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SAÚDE

Papa Leão XIV recebe alta após cirurgia e deve manter viagem à América do Sul

Diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar foi feito em exames de rotina

Escrito por Da Redação
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Papa Leão XIV recebe alta após cirurgia e deve manter viagem à América do Sul
Autor A expectativa da equipe médica é de que o pontífice esteja totalmente recuperado em cerca de dez dias - Foto: VATICAN MEDIA

O papa Leão XIV deixou o Hospital Gemelli, em Roma, na Itália, neste sábado, 17 de outubro, quatro dias após ser submetido a uma cirurgia para o tratamento de um câncer de pulmão. A expectativa da equipe médica é de que o pontífice esteja totalmente recuperado em cerca de dez dias, permitindo a manutenção da sua viagem à América do Sul agendada para o mês de novembro.

- leia mais: José Sarney recebe alta hospitalar após nove dias de internação

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O cirurgião Stefano Margaritora, responsável por conduzir o procedimento cirúrgico, assegurou que o quadro de saúde do pontífice não apresenta contraindicações para que ele enfrente voos de longa distância nas próximas semanas. Em declaração prestada à imprensa do Vaticano, o médico reforçou a estabilidade do papa ao destacar que, quanto a uma viagem longa que envolva deslocamento aéreo daqui a cerca de três semanas, diria que não há razões clínicas para que ela não ocorra.

A programação oficial de Leão XIV prevê um itinerário que inclui passagens pelo Uruguai, Argentina e Peru entre os dias 6 e 17 de novembro. Embora a confirmação definitiva da viagem dependa da continuação desse quadro favorável de reabilitação, as projeções da equipe médica indicam um reestabelecimento pleno dentro do prazo necessário para o cumprimento das agendas internacionais.

O diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, um tipo de câncer de pulmão, ocorreu durante exames de rotina realizados pelo líder da Igreja Católica. Diante da descoberta do tumor, o papa passou por uma intervenção cirúrgica na última terça-feira, dia 13, para fazer a retirada do lobo inferior do seu pulmão direito.

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A evolução clínica do pontífice tem se mostrado rápida e positiva desde o pós-operatório imediato. Na última sexta-feira, dia 16, o Vaticano já havia informado que Leão XIV estava conseguindo trabalhar e desempenhar suas tarefas cotidianas com total independência. A reaparição pública do papa deve acontecer já neste domingo, dia 18, data em que está prevista a condução da tradicional oração do Angelus diretamente da Praça de São Pedro, no Vaticano.

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