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Papa Leão XIV nomeia e transfere bispo no Brasil; saiba quem é

Escrito por Redação (via Agência Estado)
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O papa Leão XIV nomeou nesta terça-feira, 13, dom Francisco Cota de Oliveira como bispo da diocese de Itabira-Coronel Fabriciano, no Estado de Minas Gerais, transferindo-o da sede episcopal de Sete Lagoas (MG).

Dom Francisco Cota de Oliveira nasceu em 5 de agosto de 1969 em Onça do Pitangui, em Minas Gerais. Estudou Filosofia na Pontifícia Universidade Católica de Belo Horizonte-MG e Teologia no Instituto Dom João Rezende Costa.

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Foi ordenado sacerdote em agosto de 1999. Ocupou os seguintes cargos: Pároco de Nossa Senhora do Carmo em Carmo do Cajuru (MG), de SantAna em Itaúna (MG) e de Nossa Senhora do Pilar em Pitangui (MG); Assessor Diocesano para a Juventude; Professor no Seminário Propedêutico, no Seminário de Filosofia e no Curso de Teologia para leigos; Vigário Forâneo; Promotor de Justiça do Tribunal Eclesiástico Diocesano; Membro do Conselho Diocesano para Assuntos Econômicos e Ecônomo Diocesano Adjunto.

Foi nomeado pelo Papa Francisco como Bispo Auxiliar de Curitiba no dia 7 de junho de 2017. Em 10 de junho de 2020, foi transferido como Bispo de Sete Lagoas.

É também membro da Comissão Especial para a Ecologia Integral e Mineração da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

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