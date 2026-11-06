Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Papa Leão XIV inicia giro pela América Latina após cirurgia; Uruguai é primeira parada

Escrito por Associated Press* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O papa Leão XIV inicia nesta sexta-feira, 6, uma viagem por três países da América Latina, três semanas após passar por uma cirurgia para tratar um câncer de pulmão. A primeira parada será no Uruguai, considerado o país mais secular e menos católico da região, que não recebe um pontífice desde 1988. O roteiro, o mais longo e distante de seu pontificado, inclui ainda Argentina e Peru.

Após um voo de 13 horas e meia desde Roma, Leão XIV, de 71 anos, deve chegar a Montevidéu para uma visita de três dias. A agenda inclui um encontro com o presidente Yamandú Orsi, uma visita a um bairro afetado pela violência de gangues e missas em Paysandú e Florida, cidades do interior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A viagem chegou a ser colocada em dúvida pela cirurgia de 13 de outubro. Segundo María Montserrat Alvarado, nova chefe de comunicação do Vaticano, o papa já cumpriu os 14 dias de convalescença prescritos pelos médicos. "Sua resistência física é fantástica", disse. Ela acrescentou que o pontífice contará com assistência médica durante o voo.

O Uruguai, com 3,5 milhões de habitantes, é um caso particular na América Latina, região que abriga cerca de 40% dos 1,4 bilhão de católicos do mundo. Embora a herança católica remonte à colonização espanhola, apenas uma parcela dos uruguaios que se identificam como católicos frequenta missas regularmente.

O país foi o primeiro do mundo a legalizar a maconha recreativa, o segundo da América Latina a descriminalizar o aborto e o terceiro das Américas a reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Recentemente, também se tornou o primeiro da região a aprovar uma lei de morte medicamente assistida, apesar da oposição da Igreja Católica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Espera-se que Leão XIV reafirme a posição da Igreja contra o aborto e a eutanásia, ao defender a dignidade humana em todas as fases da vida. No domingo, 8, ele participará em Florida das celebrações da Virgem dos Trinta e Três, imagem religiosa associada à independência uruguaia do Império do Brasil, proclamada em 1825.

A visita tem despertado entusiasmo entre os uruguaios, com relatos de que os ingressos para uma vigília de oração no Estádio Centenário, em Montevidéu, se esgotaram em dois dias. O ex-dirigente da comissão pontifícia para a América Latina Guzmán Carriquiry avalia que a passagem do papa pode reavivar as raízes católicas do país.

Já Andrew Chesnut, especialista em catolicismo da Universidade Virginia Commonwealth, pondera que o entusiasmo não necessariamente se converterá em maior frequência às igrejas. "Se o objetivo mais amplo é tentar revitalizar o catolicismo na região mais católica do planeta, o Uruguai é praticamente uma causa perdida", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O papa também visitará a Argentina e o Peru, onde atuou como missionário e bispo durante duas décadas. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
PAPA LEÃO XIV/AMÉRICA LATINA/VIAGEM
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV