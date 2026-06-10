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Papa Leão XIV inaugura nesta quarta a nova torre da basílica da Sagrada Família, em Barcelona

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 10.06.2026, 11:15:00 Editado em 10.06.2026, 11:24:05
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O papa Leão XIV abençoará nesta quarta-feira, 10, a enorme nova torre da basílica da Sagrada Família, em Barcelona, um dos monumentos mais famosos da Espanha, após visitar uma prisão e a Abadia de Montserrat, símbolo da identidade religiosa catalã.

O pontífice chegará à obra-prima modernista ainda inacabada de Antoni Gaudí exatamente um século após a morte do venerado arquiteto, um católico devoto cujo processo de canonização está em andamento no Vaticano.

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Leão XIV, de 70 anos, americano com cidadania peruana, visitou esta manhã a prisão de Brians, a 40 km de Barcelona, onde disse aos detentos que "o passado não condena o futuro" e recebeu presentes de dois deles, um dos quais quebrou o protocolo e o abraçou.

Mais tarde, o papa chegou de helicóptero à espetacular Abadia de Montserrat, na montanha de mesmo nome, onde foi recebido por uma multidão entusiasmada, como tem sido costume em toda a sua viagem à Espanha, que começou no sábado.

Assim como fez na terça-feira (9) em Barcelona, Leão XIV misturou catalão e espanhol em seu discurso em Montserrat, um local emblemático da cultura e da história desta região do nordeste da Espanha, onde o sentimento nacionalista é forte.

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Na noite de terça-feira, o papa recebeu uma calorosa recepção ao participar de uma vigília no Estádio Olímpico de Barcelona, onde manteve sua tradição de abençoar bebês trazidos pelo público.

O papa, líder espiritual dos 1,4 bilhão de católicos do mundo, tem buscado revitalizar a Igreja na Espanha, um tradicional reduto católico onde a prática religiosa tem declinado drasticamente nas últimas décadas.

Em Madri, onde esteve de sábado a terça-feira, ele fez um discurso inédito ao Parlamento espanhol, celebrou uma missa no coração da capital para 1,5 milhão de pessoas e teve um breve encontro com o astro porto-riquenho Bad Bunny.

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Na tarde desta quarta-feira, após se reunir com membros de organizações que trabalham com pessoas carentes no centro de Barcelona, o papa visitará a Sagrada Família, o monumento pago mais visitado da Espanha, um dos pontos altos de sua viagem ao país.

Para concluir sua viagem, o papa visitará as Ilhas Canárias na quinta e sexta-feira.

Neste arquipélago atlântico, ao largo da costa da África, porta de entrada para a Europa, o pontífice reiterará outra mensagem fundamental de sua jornada: o acolhimento dos imigrantes.

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Inauguração

A torre que será inaugurada elevou a Sagrada Família à sua altura máxima, 172,5 metros acima de Barcelona, mas a construção ainda está longe de estar concluída. Quando Bento XVI visitou a cidade em 2010, consagrou a basílica.

A torre recém-concluída é a 14ª da basílica, e a igreja deverá contar com um total de 18 torres. Doze das torres concluídas até agora são dedicadas aos apóstolos, quatro aos evangelhos e uma à Virgem Maria, enquanto a Torre de Jesus é a torre central, encimada por uma cruz de quatro braços feita de vidro e cerâmica branca.

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A construção da Sagrada Família começou em 1882 sob a direção do arquiteto Francisco de Paula del Villar. Menos de um ano depois, Gaudí assumiu o projeto e o reformulou completamente. (Com informações da Associated Press)

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basílica TORRE VATICANO/PAPA LEÃO XIV/ESPANHA/VISITA
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