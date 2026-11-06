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Papa Leão XIV envia telegrama para Lula durante sobrevoo do Brasil

Escrito por Redação (via Agência Estado)
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Durante a sua viagem ao Uruguai nesta sexta-feira, 6, o papa Leão XIV enviou mensagens a cada chefe de Estado dos países sobrevoados: Itália, França, Argéria, Mauritânia, Senegal e Brasil.

Ao passar pelo espaço aéreo da América do Sul, a começar pelo Brasil, último país a ser sobrevoado antes de chegar ao Uruguai, Leão XIV enviou um telegrama ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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"Ao sobrevoar o espaço aéreo brasileiro em minha Viagem Apostólica ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, envio cordiais saudações a Vossa Excelência e aos seus cidadãos, e invoco sobre a nação os dons da unidade e da paz de Deus Todo-Poderoso", diz o texto.

Nas redes sociais, Lula agradeceu a mensagem do papa e reiterou o convite para que o pontífice visite o Brasil. "O povo brasileiro receberá Sua Santidade com muito carinho, acolhimento e fé", disse.

Nos próximos dias, Leão XIV vai visitar Uruguai, Argentina e Peru. A agenda inclui encontros com dezenas de políticos, diplomatas e bispos, além de visitar uma prisão, universidades e instituições para idosos e pessoas com deficiência.

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Leão XIV iniciou a viagem pelo Uruguai. No domingo, ele visitará a Argentina, terra natal de seu antecessor, Francisco, que nunca retornou ao seu país como papa. Na quarta-feira, ele fará uma espécie de retorno ao Peru, onde passou metade de sua vida sacerdotal - e se naturalizou peruano - antes de ser eleito pontífice no ano passado.

O itinerário de Leão XIV inclui uma parada em Cusco, cidade peruana a mais de 3.350 metros acima do nível do mar. Ao planejar as visitas ao Peru, os organizadores do Vaticano incluíram não apenas locais onde o papa pudesse reencontrar antigos amigos e colaboradores, mas também áreas que raramente recebem visitas papais, ou onde ele pudesse demonstrar os esforços da Igreja em colaboração com as culturas locais. Ele irá a Pucallpa, na floresta amazônica, por exemplo, para se encontrar com missionários e representantes de comunidades indígenas locais.

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