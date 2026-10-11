Papa Leão XIV descobre nódulo no pulmão e vai passar por cirurgia

O papa Leão XIV anunciou neste domingo (11) que passará por uma cirurgia nos próximos dias para retirar um nódulo identificado em estágio inicial em um dos pulmões. O diagnóstico foi comunicado aos fiéis durante a oração dominical (Angelus) na Praça de São Pedro, no Vaticano.

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Segundo o pontífice, de 71 anos, o nódulo está bem localizado e seu crescimento permanece sob controle. "Durante alguns exames médicos recentes, os médicos encontraram um nódulo localizado em meu pulmão. Ele foi detectado em um estágio muito inicial e está bem localizado. Os médicos consideram a cirurgia adequada. Seguindo a orientação deles, decidi, portanto, submeter-me a uma operação para removê-lo. A cirurgia já está agendada para os próximos dias. Agradeço pela proximidade espiritual de vocês e confio-me às suas orações", declarou.

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A sala de imprensa do Vaticano informou que a recuperação após a operação deve durar cerca de uma semana. Até o momento, não foram divulgados outros detalhes sobre o estado de saúde do pontífice.

Leão XIV tem uma viagem programada pela América Latina entre 6 e 17 de novembro. O roteiro inclui Uruguai, Argentina e Peru, país onde viveu e atuou durante vários anos. O anúncio da viagem foi feito pelo Vaticano em agosto. A visita à região amazônica peruana também está prevista no itinerário.