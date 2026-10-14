Papa Leão XIV caminha no hospital e tem recuperação pós-operatória normal, confirma Vaticano

A recuperação do papa Leão XIV após a realização de uma cirurgia pulmonar vem se desenvolvendo exatamente dentro do quadro esperado pela equipe médica. O pontífice de 71 anos de idade já começou a dar os primeiros passos no quarto do hospital e voltou a se alimentar normalmente, conforme os boletins atualizados e divulgados pela Santa Sé nesta quarta-feira, 14 de outubro.

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No mesmo dia, o líder da Igreja Católica passou por exames laboratoriais de sangue e por uma radiografia do tórax, cujos diagnósticos demonstraram padrões pós-operatórios considerados normais. Como parte do protocolo de reabilitação médica para esse tipo de intervenção, o papa também foi submetido a sessões de fisioterapia respiratória para auxiliar na plena expansão do órgão operado. O diagnóstico de adenocarcinoma, a forma mais frequente de câncer de pulmão, ocorreu logo após os cirurgiões removerem o lobo inferior do pulmão direito do pontífice durante o procedimento.

A expectativa da equipe de saúde e das autoridades do Vaticano é de que Leão XIV permaneça internado por cerca de uma semana para garantir o completo restabelecimento de sua saúde. Por conta do período de convalescença e repouso absoluto, toda a agenda de compromissos públicos do papa foi oficialmente suspensa até o dia 20 de outubro.

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Eleito em maio de 2025 em conclave que reuniu cardeais de diversas partes do mundo, Leão XIV é conhecido pelo estilo de vida ativo e pela prática regular de esportes, como o tênis. Sem histórico de tabagismo ou registros de complicações médicas recentes antes da detecção do tumor, a evolução clínica do Santo Padre segue sob acompanhamento rigoroso.