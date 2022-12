Papa Francisco pede menos gastos com o Natal; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O pedido visa incentivar o envio de mais doações à população da Ucrânia

O Papa Francisco pediu que as pessoas gastem menos com as celebrações e os presentes de Natal. O pedido feito nesta quarta-feira (14) visa incentivar o envio de mais doações à população da Ucrânia, para colaborar com o enfretamento da fome e do frio.

continua após publicidade .

Com a chegada do inverno rigoroso, o país em guerra com a Rússia precisa de todas a ajuda possível. “É lindo celebrar o Natal, mas vamos abaixar o nível de gastos. Vamos ter um Natal mais humilde, com presentes mais humildes, e enviar o que economizarmos para o povo ucraniano”, disse o pontífice, que tem feito apelos por Kiev em quase todos os eventos públicos desde o início da guerra, em fevereiro.

LEIA MAIS: Catedral de Apucarana informa os horários das missas; confira

continua após publicidade .

“Eles estão sofrendo muito, estão passando fome, sentem frio, e muitos estão morrendo porque não há médicos e enfermeiros suficientes disponíveis”, acrescentou o líder católico. “Não vamos esquecer. Natal, sim. Em paz com o Senhor, sim. Mas com os ucranianos em nossos corações. Façamos este gesto concreto por eles.”

Na semana passada, Francisco chorou ao falar da Guerra da Ucrânia e se referiu ao país como uma nação martirizada. Na ocasião, a voz do papa começou a ficar trêmula quando ele mencionou o povo ucraniano. Depois de alguns segundos de silêncio, o pontífice retomou a fala com a voz embargada e precisou interromper a leitura que fazia.





Fonte: Informações Banda B.

Siga o TNOnline no Google News