Papa Francisco passa por fisioterapia respiratória e tem quadro estável

Internado desde a última quarta-feira, 7, por conta de uma cirurgia de hérnia abdominal, o papa Francisco foi submetido a uma terapia para ajudar em sua respiração, neste domingo, 11. Segundo o Vaticano, o pontífice argentino está bem e sua recuperação avança normalmente. Ele continua internado no hospital Gemelli, em Roma.

Neste domingo, o papa assistiu à missa pela televisão e recebeu a comunhão, ainda de acordo com o Vaticano. Ao contrário do que se especulou na imprensa italiana, ele não rezou Angelus da janela do hospital. A orientação médica é que Francisco não faça esforço para não comprometer a cicatrização da cirurgia.

Do lado de fora da unidade, conhecida como "o hospital dos papas", formou-se uma pequena multidão de fiéis, que rezou o Angelus unidos espiritualmente ao Santo Padre. Ele vai ficar internado até o fim da semana que vem, segundo previsão dos médicos.

Nos próximos meses, Francisco tem uma agenda com vários compromissos: uma visita a Portugal, no início de agosto; uma turnê pela Mongólia, no mês seguinte; e uma missa multitudinária em Marselha, no sul da França, em 23 de setembro.