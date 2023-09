Papa Francisco envia mensagem de solidariedade aos atingidos por ciclone no RS

O papa Francisco enviou nesta sexta-feira, 8, mensagem de solidariedade aos atingidos pelo ciclone que passou pelo Rio Grande do Sul. O telegrama ao arcebispo de Santa Maria (RS) e presidente do regional Sul 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Leomar Brustolin, é assinado pelo secretário de Estado do pontífice, cardeal Pietro Parolin, e fala em "rastro de destruição e morte".

continua após publicidade

Francisco pede a reconstrução das localidades de forma rápida e eficaz e concedeu, ainda, a bênção apostólica a todos os atingidos pela tragédia.

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, até a noite desta sexta-feira, 8, foram registradas 41 mortes e 46 pessoas ainda estariam desaparecidas. Entre as cidades mais atingidas estão Muçum, Roca Sales, Nova Bassano, Santa Tereza, Bento Gonçalves, Estrela, Ibiraiaras, Passo Fundo, Mato Castelhano, Encantado, Lajeado e Arroio do Meio.

continua após publicidade

Até o momento, 12 municípios decretaram situação de emergência. Os principais danos na região foram registrados em moradias, prédios públicos, comércios, áreas agrícolas, estradas e pontes. Ainda há pontos de rodovias com bloqueios devido às chuvas.

O número de desabrigados é de 3.046, além de 7.781 desalojados. Ao todo, 135 mil pessoas foram afetadas no Estado.