Papa Francisco apresenta piora em seu quadro de saúde

O papa Francisco, que está internado desde o último dia 14 de fevereiro, piorou neste sábado (22/02). Segundo o site de notícias Metrópoles e o comunicado emitido pelo Vaticano, o pontífice “apresentou uma crise respiratória asmática prolongada, que também exigiu a aplicação de oxigênio de alto fluxo”. Essa mudança no quadro de saúde tornou a situação do papa mais crítica. Além disso, exames de sangue realizados também no dia de hoje mostraram uma condição associada à anemia, o que exigiu a administração de transfusões.

Ainda segundo o comunicado, mesmo estando mais debilitado, o papa Francisco “continua vigilante e passou o dia na poltrona”.

A equipe médica havia atualizado o quadro de saúde do pontífice nessa sexta-feira (21). De acordo com as informações divulgadas, ele estava melhorando, embora não estivesse fora de perigo.

