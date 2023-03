Papa canta marchinha de Carnaval e fala sobre Lula em entrevista; veja

Da Redação

O pontífice completará 10 anos à frente do Vaticano nesta segunda-feira (13)

Em entrevista ao jornal argentino Perfil, publicada na noite de sábado (11), o papa Francisco fez críticas ao desmatamento no Brasil, comentou a relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e demonstrou preocupação com o crescimento das igrejas evangélicas no país. Em um momento descontraído, ele também cantarolou a famosa marchinha de Carnaval Cachaça não é Água.

O pontífice completará 10 anos à frente do Vaticano nesta segunda-feira (13). A relação com o Brasil sempre foi próxima.

O entrevistador Jorge Fontevecchia aproveitou para lembrar que a primeira viagem oficial como Papa foi ao Brasil, em 2013, e que, em números, a nação tem a maior população de católicos do mundo.

Francisco I destacou o tamanho do país. “O Brasil é um continente, é uma explosão de riqueza”, disse. Em seguida, o religioso criticou o fato de estar “tão preso na exploração dos recursos naturais” e o impacto de um desequilíbrio no ecossistema brasileiro para o restante do mundo.

“O desmatamento é impressionante no Brasil, é escandaloso. Eles estão tirando sua riqueza, até mesmo dos pulmões da humanidade. E, se eles tiram isso, tiram nosso oxigênio, tiramos riqueza. O Brasil tem que se resolver pela dinâmica de oposição dentro de si, e não pela uniformidade ideológica, de um lado ou de outro”, avaliou.

Lula e Igrejas evangélicas



O apresentador Fontevecchia questionou o pontífice sobre a religiosidade do presidente Lula e como enxerga o político brasileiro. O pontífice comentou que o petista tem uma religiosidade popular elementar, devido à criação com origem católica.

O papa ainda acrescentou preocupação com a mistura de política e religião. Segundo o Papa, esse tem sido um movimento comum no Brasil, que ele classificou como seitas evangélicas. “Acho que muito dessa divisão no Brasil tem que ser feita para deixar claro o que é político e o que é religioso. Existem movimentos religiosos que não são religiosos, são políticos, e existem movimentos religiosos que são religiosos, e não é fácil discerni-los, mas isso deve ser feito”.

Carnaval

Com forte ligação com o Brasil, o Papa não deixou de elogiar a alegria do povo brasileiro e as festividades nacionais, sobretudo o Carnaval. O pontífice ainda cantarolou a marchinha Cachaça não é Água, arranhando um pouco a letra e o ritmo da canção.

Com informações do Metrópoles.

