Panini denuncia golpe de site que tenta vender álbum da Copa com até 85% de desconto

Com o lançamento oficial do álbum de figurinhas da Copa do Mundo, sites estão aplicando golpes nos colecionadores ao oferecer o produto por preços muito menores em relação aos valores divulgados pela Panini, empresa responsável pela fabricação dos cromos. O lançamento oficial do álbum foi realizado na última quinta-feira, 30 de abril.

Um dos sites fraudulentos localizados pelo Estadão tenta se camuflar e parecer legítimo. Como estratégia, chegam a espalhar os logos da Panini pelo layout página principal e até mesmo incluem o nome da empresa italiana no endereço do site falso (https://panini-brazil.vercel.app/). O Estadão não conseguiu localizar os responsáveis pelo site e não há informações de contato na página. O espaço segue aberto para manifestações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Também fazem parte do disfarce a introdução de comentários de supostos compradores dizendo que a compra deu certo, além de avisos de que aquisição é "100% segura" e que os produtos são "originais".

A reportagem mostrou o conteúdo a um representante da Panini, que confirmou a fraude. A empresa diz que as compras devem ser feitas pelos canais oficiais da instituição e com os parceiros autorizados. Perguntado sobre o que a empresa faz em casos como esse, o representante afirmou que há um processo de acompanhamento de fraudes, mas que "o posicionamento é as pessoas verificarem se a compra tem qualquer outra URL que não panini.com.br."

Há vários indicativos de golpe no página mencionada que valem ser checado pelos colecionadores. Um deles é o preço. Os valores oferecidos estão consideravelmente abaixo dos vendidos oficialmente. Por exemplo, o que eles chamam de kit básico (álbum de capa dura com 30 pacotes de figurinhas) é vendido no site fraudulento a R$ 39,90, com o indicativo de que há um desconto de 53% do suposto valor original (R$ 89,90). Já o chamado Kit Colecionador, sairia nesse site falso por R$ 796,00. Com um desconto de 85%, o preço final seria de 119,90.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já no site oficial da Panini, por exemplo, só o álbum de capa dura normal (há as edições prata e ouro) está saindo pelo valor de R$ 74,90, e ainda na condição de pré-venda. Além disso, a empresa não vende combos como os oferecidos pelo site suspeito.

Para atrair ainda mais os colecionadores, os golpistas estabelecem um frete grátis a todos os endereços e ainda prometem a chegada dos produtos entre 2 e 4 dias. Além disso, para estimular a compra, o site apresenta um cronômetro de menos de 7 minutos para indicar que a promoção está no fim e, mostram, ao lado, o número de unidades restantes de produtos - que vai caindo conforme o passar dos segundos.

Porém, basta atualizar a página para perceber que os números (de tempo e quantidade de produtos) retornam ao valores iniciais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É importante também verificar erros de informação que os sites falsos comentem. Na página citada, por exemplo, os golpistas anunciam que os pacotes vêm com cinco figurinhas. A quantidade oficial é sete cromos por pacote.

Como não cair nas fraudes

Nas redes sociais, a empresa já vinha alertando, desde março, que com a chegada do lançamento do álbum, haveria o risco de sites falsos tentarem vender o produto de forma fraudulenta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em um dos avisos, a Panini orienta os consumidores com algumas medidas para não ser alvo de golpes. Entre as orientações estão: confiar apenas nos nossos canais verificados da Panini; comprar somente em lojas e parceiros autorizados; desconfie de perfis, links ou ofertas antecipadas.

Ao Estadão, um representante da Panini explicou que o álbum já está disponível para venda no site da Panini e também nos principais e-commerces, como Amazon, Mercado Livre e Magalu. Além também de Panini Points (lojas credenciadas), supermercados, livrarias, lojas de brinquedos, lotéricas e bancas de jornal.