Panela de pressão explode e pai se joga para proteger filha; vídeo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ninguém ficou ferido

Uma família viveu momentos de terror causados pela explosão de uma panela de pressão na noite da última quarta-feira (5). O acidente doméstico foi registrado por câmeras de segurança instaladas dentro da residência. Assista no final da matéria.

continua após publicidade .

Pelas imagens é possível ver que a casa possui uma cozinha no estilo americano, interligada com a sala de televisão. A mãe está na cozinha, enquanto o pai está sentado no sofá da sala e a filha do casal brinca no chão do cômodo.

- LEIA MAIS: Pai pula em poço de 10 metros para salvar a filha de 3 anos

continua após publicidade .

No registro, vemos que a mulher se assusta com o barulho da panela de pressão e se afasta da cozinha. Nesse momento, o pai começa a se levantar do sofá com a intenção de verificar o possível problema com o utensílio.

No entanto, a panela de pressão explode e diversos destroços voam para todos os lados. O pai, que estava no processo de se levantar, rapidamente se joga na frente da criança. O caso aconteceu em Tiradentes, na região metropolitana de Goiânia.

Veja: null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News