Pamonha de forno: receita prática é opção deliciosa para festas juninas
Com ingredientes simples e preparo rápido, versão assada do prato típico de milho pode ser doce ou salgada e é ideal para reunir família e amigos
Pamonha de forno, vocês conhecem? Em época de milho safrinha e festas juninas, as receitas com milho são praticamente obrigatórias e não é à toa: são simples, afetivas e deliciosas. Além disso, são uma ótima oportunidade para reunir amigos e família sem muito trabalho, garantindo uma receita prática para compartilhar.
O TN traz aos leitores uma sugestão diferente e muito saborosa: a pamonha de forno. Você já experimentou?
Pamonha de forno
A pamonha de forno é super prática e pode ser feita tanto na versão doce quanto na salgada. A base da massa milho batido com leite (ou leite de coco) e manteiga/óleo é a mesma. O que muda é a escolha entre açúcar ou sal, de acordo com a versão desejada.
🍬 Versão doce
Como preparar:
Utilize açúcar na receita base e mantenha o queijo ralado para dar cremosidade e sabor.
Sugestão de ingredientes:
8 espigas de milho
5 ovos
2 xícaras de açúcar
1 xícara de óleo
100 g de queijo ralado (minas curado, parmesão ou outro de sua preferência)
1 pitada de sal
Modo de preparo:
Retire os grãos do milho e bata no liquidificador. Não é necessário coar. Reserve.
Em outro recipiente, bata os ovos, o açúcar, o óleo, o sal e o queijo.
Misture tudo até formar uma massa homogênea.
Unte um tabuleiro retangular com óleo e despeje a massa.
Distribua fatias de queijo por cima, afundando levemente na mistura.
Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 minutos, ou até dourar.
🧂 Versão salgada
Como preparar:
Retire o açúcar da base e tempere apenas com sal.
Sugestão de ingredientes:
8 espigas de milho
4 a 5 ovos
1 xícara de óleo
100 g de queijo ralado (muçarela, minas ou parmesão)
1 colher (de café) de sal
150 g de linguiça calabresa picadinha (ou carne seca desfiada, opcional)
Cebolinha e salsinha a gosto
Modo de preparo:
Retire os grãos do milho e bata no liquidificador. Não é necessário coar. Reserve.
Em um recipiente, misture os ovos, o óleo, o sal e o queijo ralado.
Acrescente o milho batido e mexa até ficar homogêneo.
Adicione a calabresa (ou carne seca) e misture bem.
Despeje em um tabuleiro untado com óleo.
Finalize com queijo por cima, afundando levemente na massa.
Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 minutos, até dourar.
Uma receita versátil, fácil e perfeita para o clima junino.