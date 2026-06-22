Pamonha de forno: receita prática é opção deliciosa para festas juninas

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Pamonha de forno, vocês conhecem? Em época de milho safrinha e festas juninas, as receitas com milho são praticamente obrigatórias e não é à toa: são simples, afetivas e deliciosas. Além disso, são uma ótima oportunidade para reunir amigos e família sem muito trabalho, garantindo uma receita prática para compartilhar.

O TN traz aos leitores uma sugestão diferente e muito saborosa: a pamonha de forno. Você já experimentou?

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Pamonha de forno

A pamonha de forno é super prática e pode ser feita tanto na versão doce quanto na salgada. A base da massa milho batido com leite (ou leite de coco) e manteiga/óleo é a mesma. O que muda é a escolha entre açúcar ou sal, de acordo com a versão desejada.

🍬 Versão doce

Como preparar:

Utilize açúcar na receita base e mantenha o queijo ralado para dar cremosidade e sabor.

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Sugestão de ingredientes:

8 espigas de milho

5 ovos

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2 xícaras de açúcar

1 xícara de óleo

100 g de queijo ralado (minas curado, parmesão ou outro de sua preferência)

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1 pitada de sal

Modo de preparo:

Retire os grãos do milho e bata no liquidificador. Não é necessário coar. Reserve.

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Em outro recipiente, bata os ovos, o açúcar, o óleo, o sal e o queijo.

Misture tudo até formar uma massa homogênea.

Unte um tabuleiro retangular com óleo e despeje a massa.

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Distribua fatias de queijo por cima, afundando levemente na mistura.

Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 minutos, ou até dourar.

🧂 Versão salgada

Como preparar:

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Retire o açúcar da base e tempere apenas com sal.

Sugestão de ingredientes:

8 espigas de milho

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4 a 5 ovos

1 xícara de óleo

100 g de queijo ralado (muçarela, minas ou parmesão)

1 colher (de café) de sal

150 g de linguiça calabresa picadinha (ou carne seca desfiada, opcional)

Cebolinha e salsinha a gosto

Modo de preparo:

Retire os grãos do milho e bata no liquidificador. Não é necessário coar. Reserve.

Em um recipiente, misture os ovos, o óleo, o sal e o queijo ralado.

Acrescente o milho batido e mexa até ficar homogêneo.

Adicione a calabresa (ou carne seca) e misture bem.

Despeje em um tabuleiro untado com óleo.

Finalize com queijo por cima, afundando levemente na massa.

Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 minutos, até dourar.

Uma receita versátil, fácil e perfeita para o clima junino.