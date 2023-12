Palmeiras, Fla e Flu são os únicos com vaga no Mundial da Fifa

O Palmeiras é o líder do ranking na América do Sul, com 119 pontos.

Apenas Flamengo, Palmeiras e Fluminense já estão com vaga garantida para o Mundial de Clubes da Fifa de 2025. O ranking por continente foi divulgado neste domingo para a competição, que terá 32 equipes dentro do novo formato.

O regulamento prevê dois times por país através do ranking, mas o Brasil tem três times por serem os campeões da Libertadores de 2021, 2022 e 2023. O Palmeiras é o líder do ranking na América do Sul, com 119 pontos. O Flamengo é o segundo com 118 pontos. Em terceiro está o Atlético-MG, com 81 pontos.

O Boca Juniors (71), é o melhor clube argentino e surge em quarto lugar, à frente do Fluminense (68), quinto colocado.

Na Europa, o Manchester City, atual campeão do mundo, surge no topo da lista elaborada pela Fifa com 116 pontos, seguido do Real Madrid (106), Bayern de Munique (100), em terceiro. O Chelsea, (79) e o Paris Saint-Germain (77), fecham o top five.

No continente africano, o Al Ahly, do Egito, lidera o ranking seguido do Wydad AC, do Marrocos, e do Mamelodi Sundowns FC, da África do Sul. Já na Ásia, o Al Hilal, da Arábia Saudita, aparece em primeiro com 97 pontos e o Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul, vem logo depois com 72. Na América Central, o Leon, do México, lidera a lista. O representante da Oceania é o Auckland City.

Mundial terá clubes de cada uma das seis confederações

O Conselho da Fifa se reuniu neste mês para definir detalhes da competição. O torneio terá clubes de cada uma das seis confederações. A Europa, com 12 times, e a América do Sul, com seis participantes, são os continentes com mais vagas no novo formato do Mundial.

A Ásia, a África e a Concacaf vão ter o mesmo número de vagas: quatro. Já a Oceania contará com um único representante. As datas também estão confirmadas. O início vai acontecer no dia 15 de junho e o término está marcado para 13 de julho de 2025. A sede será os Estados Unidos.



