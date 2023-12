Palmeiras bate Fluminense, põe uma mão na taça e torcida faz festa

O Palmeiras venceu o Fluminense por 1 a 0 neste domingo (3), no Allianz Parque, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ficou muito perto do bicampeonato brasileiro e a 12ª taça nacional. O gol foi marcado por Breno Lopes. O Palmeiras foi bem superior aos reservas do Fluminense, teve dois gols anulados e conseguiu a vitória importantíssima na busca pela taça. Breno Lopes marcou três no primeiro tempo e só um valeu.

A torcida do Palmeiras não gritou "É campeão", mas fez uma bonita festa nas arquibancadas e comemorou demais o resultado. Em campo, todos se abraçaram e vibraram pelo resultado decisivo. O Verdão segue líder, com 69 pontos, e precisa de um empate com o Cruzeiro em Belo Horizonte para ser campeão sem depender de outros resultados.

O Palmeiras aguarda os demais resultados da rodada e pode até ser campeão se perder para o Cruzeiro na rodada derradeira, por causa do bom saldo de gols. Na última rodada, o Fluminense receberá o Grêmio, no Maracanã. Todos os jogos ocorrerão na quarta-feira, às 21h30.

Com informações: UOL

