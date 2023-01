Países asiáticos comemoram chegada de 4.721, o ano do coelho; confira

Da Redação

Ano Novo Lunar começou neste domingo

O Ano Novo Lunar, que é comemorado especialmente pelos chineses, vietnamitas e outros países do Leste Asiático, começou neste domingo (dia 22, pelo fuso local, ainda sábado no Brasil).

Este é o ano 4721, ano do coelho, que é um símbolo da paz, do intelecto e de cautela.

Segundo a mitologia, o coelho foi um dos 12 animais que disputaram uma competição cósmica de natação que acabou determinando a ordem dos signos do zodíaco chinês. Apesar de coelho não nadar bem, o animal usou seu intelecto e cruzou o rio em uma jangada.

Nessa época, milhões de pessoas aproveitam a oportunidade para viajar e celebrar o também chamado Ano Novo Chinês com a família.

Em países onde há comemorações do Ano Novo Lunar, feriados variam de três a sete dias. As comemorações geralmente se estendem até o 15º dia do mês lunar. Familiares costumam dar bênçãos uns aos outros, em um período marcado por muitas visitas a parentes e amigos.

