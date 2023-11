Pais vão a bar e deixam criança sozinha em carro; PM é chamada

Uma criança de dois anos foi encontrada sozinha no interior de um carro durante a madrugada da última quinta-feira (23). Segundo a Polícia Militar (PM), o caso ocorreu na Estrada de Constantinopla, entre Embu das Artes e Taboão da Serra, São Paulo, a poucos metros de um bar, onde a mãe, de 18 anos, e o pai, de 25, que são separados, estavam.

continua após publicidade

Conforme relatado à PM, o pai do menino trabalha no local e alegou que não sabia que o filho dormia no veículo.

Os militares que atenderam a ocorrência foram ao estabelecimento comercial para procurar o proprietário do automóvel, que foi identificado como namorado da mãe do garoto.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Cafeteria no centro de Apucarana é furtada e ladrão é preso pela PM

Ao se apresentar aos PMs, a mulher afirmou que tinha deixado a criança dormindo no veículo, com os vidros fechados, porque não tinha com quem deixar o menino para “curtir a noite”.

Os pais da criança foram encaminhados para a delegacia, mas foram liberados logo na sequência. O caso foi registrado como abandono de incapaz.

continua após publicidade

O conselho tutelar ficou a par do caso e entregou a guarda da criança para a avó paterna do menino.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que o caso será investigado:



"O caso citado foi registrado como abandono de incapaz na Delegacia de Polícia de Embu das Artes e será investigado. Policiais militares averiguavam, no início da madrugada de quinta-feira (23), uma tabacaria no Jardim Marina, quando encontraram uma criança de dois anos sozinha dentro de um carro. Os policiais retiraram o menino do veículo e encontraram os pais, uma mulher de 18 e um homem de 25 anos, dentro do estabelecimento. Ambos foram conduzidos para a delegacia. O Conselho Tutelar foi acionado e liberou a criança para a avó paterna."

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News